ЗМІ: Убивцю охоронців «Каравану» шукають серед звільнених силовиків

Вбивцю, який 26 вересня серед білого дня розстріляв трьох охоронців супермаркету і ще одного тяжко поранив, шукає вся Україна.

Перевіряють навіть усіх колишніх і працюючих силовиків і правоохоронців, пише газета «Сегодня».

Як розповіло журналістам джерело в правоохоронних органах, міліція проводить безпрецедентну в Україні операцію. Перевіряються підвали, горища, гуртожитки, прочісуються ліси. Вилучено відеозаписи з різних джерел за останні два тижні, їх зараз переглядає спеціальна група. Насторожує вміння злочинця поводитися зі зброєю. А тому особливо ретельно перевіряються силовики, у тому числі колишні і нинішні міліціонери.

МВС також звернулося до СБУ з проханням перевірити всіх звільнених. Екс-заступник глави МВС і нардеп Геннадій Москаль також вважає, що вбивця може бути працівником правоохоронних органів. «На відео видно, що він витягнув пістолет з кобури, бандити не носять зброю в кобурі», - сказав він. Пістолет у стрільця, швидше за все, саморобка, перероблений, можливо, з газового. Слідство поки вважає, що працював вбивця-одинак, оскільки його пальці «не вистрілили», тобто в картотеці криміналу таких відбитків немає. І ніхто з стукачів нічого не може сказати. Його психологічний портрет: серійник, дуже запальний, неврівноважений, можливі проблеми з психікою, тому стріляє не замислюючись.