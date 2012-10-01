Екс-голову РДА, який збив двох пішоходів, посадили на 6 років

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, сьогодні такий вирок ухвалив Красилівський районний суд.

Екс-посадовця засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч.3 ст.286 КК України).

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 лютого чиновник збив 27-річного жителя Красилівського району, який від отриманих ушкоджень загинув на місці події, та його 22-річну односельчанку, яка від отриманих травм померла в лікарні.

27 лютого прокурор Хмельницької області порушив кримінальну справу за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Під час експертизи з'ясовано, що посадовець на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

28 лютого Президент Віктор Янукович звільнив В.Заріцького з посади голови Білогірської РДА.