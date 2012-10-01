ДАІ ловитиме порушників на «Гарпун» від НАСА

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резніков.

«Я впевнений, що ми до кінця року, а можливо навіть раніше почнемо відходити від використання приладів, які фіксують швидкість, але не мають функцій фотовідеозйомок, таких як «Беркут», «Іскра», «Радіс», і будемо використовувати для контролю дорожнього руху прилади, які мають функцій фотовідеофіксації, а саме прилад «Гарпун» на базі приладу «ТруКам» або прилад «Візир», - сказав В.Резніков.

Він також зазначив, що нове обладнання використовуватиметься насамперед у місцях, де найчастіше стаються ДТП. Прилади встановлять у спеціальні «антивандальні» бокси.

За словами В.Резнікова, нова система під назвою «Гарпун» відрізняється від діючих на сьогоднішній день тим, що вона здійснює точковий вимір можливого автомобіля-порушника з подальшим переданням даних на стаціонарний пост ДАІ або патрульний автомобіль, пишуть Комментарии.

Резніков зазначив, що прилад «ТруКам» вимірює швидкість транспортного засобу за принципово новою методологією. Якщо діючі на сьогодні пристрої «просвічують» трасу за принципом радара, при цьому фокусуючись на виразно заданій ділянці, то «ТруКам» використовує лазерний промінь, який дозволяє точково визначити можливий автомобіль-порушник.

«Це новітня розробка американського аерокосмічного агентства НАСА. У цьому випадку, протокол про правопорушення буде складатися протягом 10-20 хвилин, а не двох місяців, як це відбувається зараз», - зазначив в.о. начальника департаменту ДАІ МВС України.

За його словами, на сьогоднішній день антивандальні бокси встановлюються поки тільки в Києві і області, але надалі планується покрити всі основні магістралі і траси України.