У Криму вбили бізнесмена, який займався перевезеннями
У Криму в Феодосійському регіоні знайдено мертвим бізнесмена.
Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби кримського управління МВС Ольга Богославська, тіло 40-річного підприємця виявили 30 вересня.
«На стоянці в машині «Тойота» з відкритими дверима був труп жителя селища Кіровське», - сказала О.Богославська.
Феодосійський міськвідділ міліції порушив кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу (вбивство).
Правоохоронці проводять розслідування, призначено низку експертиз.
Прес-служба кримського управління МВС не уточнює інших деталей події.
Як повідомив УНІАН представник Республіканського комітету з транспорту та зв'язку, загиблий бізнесмен - Айдер Ісаєв, який володів автопарком у кримському селищі Кіровське й був великим автоперевізником у регіоні.