У Криму вбили бізнесмена, який займався перевезеннями

Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби кримського управління МВС Ольга Богославська, тіло 40-річного підприємця виявили 30 вересня.

«На стоянці в машині «Тойота» з відкритими дверима був труп жителя селища Кіровське», - сказала О.Богославська.

Феодосійський міськвідділ міліції порушив кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу (вбивство).

Правоохоронці проводять розслідування, призначено низку експертиз.

Прес-служба кримського управління МВС не уточнює інших деталей події.

Як повідомив УНІАН представник Республіканського комітету з транспорту та зв'язку, загиблий бізнесмен - Айдер Ісаєв, який володів автопарком у кримському селищі Кіровське й був великим автоперевізником у регіоні.