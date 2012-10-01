Янукович видав на зарплату шахтарям ще 2 мільярди

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 вересня ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам вугледобувних підприємств».

В пояснювальній записці зазначається, що метою зазначеного закону є забезпечення своєчасної та стовідсоткової виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо встановленому рівні, створення безпечних умов праці вугледобувних підприємств шляхом збільшення видатків Міненерговугілля за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» на 2 100,0 млн грн (із 7 801,8 млн грн до 9 901,8 млн грн).

В документі також сказано, що прийняття цього закону дозволить забезпечити своєчасно стовідсоткову виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо-встановленому рівні, створити безпечні умови праці та виконати зобов’язання з своєчасної оплати спожитої електроенергії.