У Ялті відкрили пам'ятник Юліану Семенову (фото)

Як повідомила прес-служба мерії Ялти, автором пам'ятника став академік російської Академії мистецтв, народний художник Росії Олександр Рукавишников.

Ініціаторами спорудження пам'ятника Ю.Семенову сталі дочки письменника - Ольга і Дарина, які раніше відкрили меморіальний будинок-музей письменника в Мухалатці (Крим), а також зверталися до влади Ялти з проханням виділити місце під пам'ятник у місті, де неодноразово зупинявся і яке любив їх батько. "Я об'їздив весь світ, красивіших, ніж Ялта і ПБК, у світі немає", - говорив письменник.

Пам'ятник споруджено на гроші "Культурного фонду Юліана Семенова", створеного з ініціативи О.Семенової у 2006 році.

Як повідомляв УНІАН, виконком Ялтинської міськради в жовтні 2010 дозволив встановити пам'ятник Ю.Семенову, а містобудівна рада міськради в січні 2011 року визначила його місце на набережній.

Довідка УНІАН. Юліан Семенов народився 1931 року в Москві. З 1983 року і до кінця свого життя довго жив у кримському селищі Олива. У Ялті написав "Сімнадцять миттєвостей весни", "Пароль не потрібен", "ТАСС уповноважений заявити", "Аукціон", "Експансія", "Горіння", "Ненаписані романи", "Таємниця Кутузовського проспекту", "Версії", "Обличчям до обличчя" та інші популярні твори.

Ю.Семенов помер у 1993 році. Похований на Новодівичому кладовищі в Москві.