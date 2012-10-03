Нападника на журналіста оформили як хулігана

Як повідомили кореспонденту УНІАН в СГЗ УМВС в Кіровоградській області, заява журналіста про факт нападу була зареєстрована, взята на контроль керівництвом УМВС. Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий в результаті нападу отримав легкі тілесні пошкодження.

10 вересня за фактом нападу на кіровоградського журналіста було порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У результаті проведених заходів працівники міліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Як з’ясувалося, інцидент не був пов’язаний із професійною діяльністю тележурналіста, а стався внаслідок особистого неприязного ставлення через невирішені питання, які належать до категорії цивільно-правових.

В даний час досудове слідство по кримінальній справі закінчено. Справу направлено для вивчення до прокуратури.