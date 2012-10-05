Джерело: Міліція вже знає, де ховається кіллер з «Каравану»

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Міністерстві внутрішніх справ України.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).