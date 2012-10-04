У міліції побоюються, що убивця з Каравану може змінити зовнішність

Про це ТСН заявив речник МВС Володимир Поліщук.

"Його будуть шукати всюди. Він буде ховатися. Щоб не попасти на очі жодній людині. Для цього буде шукати шляхи змінити зовнішність. В законний чи ні спосіб перетнути кордон ближнього зарубіжжя", - сказав він.

За словами Поліщука, наразі тривають цілодобові пошуки. Щодня надходить чимало дзвінків від громадян, які нібито бачили зловмисника. Усю інформацію перевіряють. Додаткові вказівки та орієнтування надали керівникам регіональних управлінь міліції.

Нагадаємо, 26 вересня у київському ТРЦ "Караван" на вулиці Луговій чоловік з вогнепальної зброї убив трьох співробітників приватної охоронної фірми, четвертий співробітник з кульовими пораненнями знаходиться в лікарні. Він вже прийшов в себе, але ще не заговорив.