Шахраї видурили у бджоляра 40 діжок меду

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ. Собі за жертву зловмисники обрали приватного підприємця з Хмільницького району, що на Вінниччині, який у мережі Інтернет розмістив оголошення про продаж меду.

В липні місяці до Хмільницького райвідділу міліції звернувся 37-річний чоловік з повідомленням про те, що невідомі чоловіки, зловживаючи його довірою, заволоділи майже 1600 кг меду на суму понад 74 тисячі гривень.

Потерпілий розповів, що він вже багато років займається бджільництвом. Продавав чоловік мед переважно постійним клієнтам невеликими об’ємами, а одного разу вирішив продати все гуртом і купця пошукати в Інтернеті, де розмістив оголошення про продаж меду. Через кілька днів до нього зателефонував чоловік, який представився директором однієї з мереж супермаркетів відомих на території усієї держави, та сказав, що хоче придбати мед. Купець повідомив, що через кілька днів за товаром приїде водій-експедитор, а гроші він перерахує на банківський рахунок підприємця. Через кілька днів вантажівка з 40 бочками меду виїхала з подвір’я бджоляра в невідомому напрямку.

Обіцяних грошей підприємець чекав кілька тижнів. Мобільний «директора» мережі супермаркетів не відповідав. Тоді чоловік зрозумів, що його ошукали, і пішов до міліції. Зловмисників оперативники розшукували понад два місяці і затримали у Запоріжжі. Ними виявилися два товариші віком 39 та 41 рік. Один з чоловіків раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайств. Як з’ясувалося, понад півтори тонни меду, яким зловмисники заволоділи обманним шляхом, вони успішно реалізували на ринках Запоріжжя.

Зараз зловмисники затримані в порядку ст. 115 КПК України. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.