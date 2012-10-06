На Одещині гине Куяльницький лиман

Як передає кореспондент УНІАН, так прокоментував ситуацію в оприлюдненому в суботу коментарі старший науковий співробітник Одеського філіалу Інституту біології південний морів Олександр Гончаров.

За його словами, при нинішньому огляді Куяльника з літака зафіксовано воду у верхів'ях лиману навіть не червоного, а й абсолютно малинового кольору. Раніше в ній жили рачки, які харчувалися особливим видом водоростей. Але через високу солоність води на початку травня загинув рачок, а після нього і рослини, в яких є каротиноїд, що дає забарвлення.

Причому «у воді накопичилося багато цього пігменту, тому й стала вкрай солоною вода червоною», зазначив учений-біолог.

Що стосується причин загибелі Куяльницького лиману, на базі якого створено однойменний санаторій, визнаний еталоном в грязелікуванні, то екологи бачать їх не стільки в зміні кліматичних умов, скільки в тому, що браконьєрити використанням води річки Великий Куяльник та інших водотоків у басейні Куяльницького лиману.

Одеські екологи, зокрема, координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» Сергій Гуцалюк, неодноразово звертали увагу державних і прокурорських структур на незаконний видобуток у промислових масштабах піску в руслі Великого Куяльника, а також створення низки штучних ставків і водосховищ, що використовуються в господарських цілях, і на те, що стоки води, що раніше живили лиман, зменшилися на 85 відсотків. Інше відбирається «на господарські потреби, причому у багатьох випадках цей процес відбувається без яких-небудь дозволів і узгоджень».

Проте заходів реагування не було, унаслідок чого гідрологічний режим Куяльницького лиману порушився, а площа водного дзеркала в 2011 році зменшилася, в порівнянні з 1975 роком, на 13 млн. кубометрів. У результаті рівень води різко знизився, а солоність лиману збільшилася.

За словами доктора географічних наук Юрія Тучковенка, який розробив проект порятунку річки Великий Куяльник і Куяльницького лиману водоймища, необхідно з'єднати лиман з Чорним морем і наповнити прісною водою з річки Великий Куяльник. Примітно, що при огляді дзеркала лиману з вертольота чиновники Одеської ОДА і учені спостерігали соляну бурю – обмілілий лиман опинився на межі зникнення.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Президент України Віктор Янукович заявив в Одесі, що доручить Кабінету міністрів підтримати низку ініціатив, висловлених під час зустрічі з ним представниками адміністративно-господарського активу Одеської області. Зокрема, В.Янукович оголосив про доручення прем'єр-міністрові, міністрові екології і природних ресурсів і голові Одеською ОДА «забезпечити спільно з Національною академією наук України підготовку і реалізацію комплексного проекту, направленого на збереження Куяльницького лиману і озера Сасик, що передбачає будівництво необхідних об'єктів та їхнє належне фінансування в строк до 1 листопада 2013 року».