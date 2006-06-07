Порушено кримінальну справу проти 81-річної жінки за наругу над могилою

У Макіївці проти 81-річної жінки порушено кримінальну справу за фактом наруги над могилою.

Як повідомили УНІАН у Центрі по зв`язках з громадськістю обласного УВС, співробітниками міліції встановлено, що 81-річна мешканка Авдіївського району власноручно розкопала могилу свого родича. Після цього вона звернулася по допомогу до невідомих чоловіків, які за 50 гривень витягли з могили труну з тілом покійного й віднесли її на відстань 10 метрів. Після цього немолода жінка закидала могилу землею.

Свій вчинок жінка пояснила тим, що поховання покійного було зроблено без її дозволу.

Співробітники міліції уточнюють, що жінка анітрохи не жалкує про те, що сталося, й заявляє, що знову розриє могилу, якщо в ній когось поховають.