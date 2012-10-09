Завтра в Україні - до 3° морозу

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 10-15°.

10 жовтня по Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, на півдні Криму - 9-13°; вдень - 10-15°, у південній частині - 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі - 0-3° морозу, вдень - 2-7° тепла. У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-7° тепла, вдень - 11-13°. 9 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-21°, в районі Генічеська - 13°, в Дніпрі біля Києва - 14°.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter