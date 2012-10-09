У приміщенні суду застрелився 22-річний сержант з «Грифону»

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов, сержанта знайшли в одному з приміщень суду о 13.20.

О.Щербатов також повідомив, що загиблий вчинив самогубство із табельної вогнепальної зброї - пістолета «ПМ», вистріливши собі в голову. Трагедія сталася під час обідньої перерви, після того як з кімнати вийшов напарник сержанта. Зброя була знайдена поряд з тілом.

«За даним фактом прокуратура Першотравенська проводить перевірку в порядку ст. 97 КПК України. Попередня версія самогубства міліціонера – особисті проблеми – складні стосунки з матір’ю», - зазначив О.Щербатов.

За його словами, загиблий характеризувався на службі позитивно, раніше відслужив в армії.