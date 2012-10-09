Міліція затримала «Шрека» і його спільників - за розбійний напад

Як повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області, 7 вересня до чергової частини Бобровицького РВ УМВС надійшло повідомлення про розбійний напад на сім'ю. Троє чоловіків у масках, один з них в образі Шрека, увірвалися в помешкання, побили господарів та відібрали у них 2 тис. грн та коштовності. Потім чоловіка і жінку зв'язали і помістили у шафу. Постраждалим вдалося звільнитися та викликати міліцію.

За три доби правоохоронці встановили особи всіх підозрюваних у скоєнні цього злочину, одного з них одразу затримали, а минулого тижня міліція затримала двох його спільників. Усі затримані мають судимості за аналогічні злочини. На час затримання зловмисники встигли здати відібране золото у ломбард, а гроші витратити на власні потреби.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло) - карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.