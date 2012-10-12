Український військовий піде під суд за державну зраду

Як повідомляється на офіційному сайті Генпрокуратури, кримінальну справу передано до суду 10 жовтня.

Досудове слідство встановило, що військовий зібрав для представника іноземної організації відомості про структуру та сферу діяльності військового підрозділу, які становлять державну таємницю.

Чоловіка затримали під час передачі цієї інформації за грошову винагороду. До обвинуваченого застосовано запобіжний захід — взяття під варту.