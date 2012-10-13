Реконструкцію Сімферопольського аеропорту віддали офшору з однією людиною в штаті

Як стверджує ZN.UA, заради сумнівних голландців кримська влада відмовила китайським інвесторам, що пропонували вкласти в реконструкцію набагато більші кошти.

Проект нідерландської компанії Van den Akker Holding BV виграв конкурс з реконструкції аеропорту «Сімферополь» — другого за пасажиропотоком аеропорту в країні. За даними ZN.UA, проект вартістю в півмільярда гривень отримала фірма, статутний капітал якої складає всього 18 тис. євро.

Єдиним її конкурентом була неназвана компанія з Литви, яка втратила, треба думати, інтерес ще до завершення конкурсу. «Представники цієї компанії в підсумку не з'явилися на конкурс. Їм телефонували, але не змогли додзвонитися», — пояснили ZN.UA відсутність конкуренції в Республіканському комітеті Криму з транспорту і зв'язку.

За місяць до конкурсу інтерес до проекту проявляли китайські інвестори, які виявили готовність реконструювати аеропорт у Сімферополі та морпорт в Ялті.

ZN.UA купило виписку з реєстру Торгово-промислової палати Нідерландів, згідно з якою Van den Akker Holding — це маленька приватна компанія з обмеженою відповідальністю (BV), її статутний капітал становить мінімальну для реєстрації суму в 18 тис. євро. У штаті, як випливає з реєстру, всього одна людина. Компанія була заснована в 2004 році, остання зміна в реєстр вносилося в 2009-му, а от фінансовий звіт за 2010 рік було здано тільки на початку 2012 року.