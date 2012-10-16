Побитий журналіст 1+1 впізнав свого кривдника на відео дворічної давнини

Про це повідомляє ТСН.

Як відомо, 26 вересня Волкова серйозно побили двоє невідомих, як результат струс мозку і пошкоджена щелепа. Нападники вимагали в журналіста телеканалу "1+1" більше не їздити до Вишгорода та припинити розслідувати факти земельних махінацій у садовому товаристві.

Міліція, порушивши кримінальну справу за статтею "хуліганство", не взяла до уваги серйознішого аспекту - перешкоджання журналістській діяльності.

Відео, на якому Волков упізнав чоловіка, дуже схожого на свого нападника, долучили до справи, але запропонували журналістам самим розклеювати фото підозрюваного.

За словами журналістів програми "Гроші" міліція не поспішає розслідувати справу нападу на Дмитра Волкова, а в земельних аферах під Вишгородом фігурують чиновники та правоохоронні органи.

Нагадаємо, телеканал "1+1" оголосив винагороду у розмірі один мільйон гривень тому, хто знайде нападників на журналіста. Якщо ви знаєте про місце перебування людини, яка зображена на фото, повідомте за номерами за телефоном (044) 490-35-42, (044) 494 11 93.

