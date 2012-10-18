Судді, які дали депутату умовний строк за вбивство, підуть на звільнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Дніпропетровську голова підкомітету з питань судового устрою і статусу суддів комітету ВР, народний депутат Дмитро Шпенов.

За його словами, суд розглянув пропозицію члена Вищої ради юстиції Володимира Колесніченка про внесення подання про звільнення з посад суддів Андрія Козака і Наталії Середньої за порушення присяги.

«За наслідками розгляду пропозиції Вища рада юстиції ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення цих суддів», - повідомив депутат.

Д.Шпенов також повідомив журналістів, що стосовно третьої судді Надії Прудник пропозиція про звільнення була відкликана, оскільки суддя під час ухвалення вироку висловила незгоду з рішенням суду.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до 14 років позбавлення волі екс-депутата Софіївської райради Олександра Тарана, який у червні 2010 року на очах дружини і 5-річного сина розстріляв 25-річного чоловіка з автомата.

Раніше Довгинцівський райсуд Кривого Рогу засудив його до 3 років ув'язнення і звільнив звинуваченого від відбування покарання на випробувальний термін 2 роки.