Судді, які дали депутату умовний строк за вбивство, підуть на звільнення
Вища рада юстиції 16 жовтня вирішила внести до Верховної Ради подання про звільнення двох суддів Довгинцівського районного суду Кривого Рогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Дніпропетровську голова підкомітету з питань судового устрою і статусу суддів комітету ВР, народний депутат Дмитро Шпенов.
За його словами, суд розглянув пропозицію члена Вищої ради юстиції Володимира Колесніченка про внесення подання про звільнення з посад суддів Андрія Козака і Наталії Середньої за порушення присяги.
«За наслідками розгляду пропозиції Вища рада юстиції ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення цих суддів», - повідомив депутат.
Д.Шпенов також повідомив журналістів, що стосовно третьої судді Надії Прудник пропозиція про звільнення була відкликана, оскільки суддя під час ухвалення вироку висловила незгоду з рішенням суду.
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Як повідомляв УНІАН, у липні Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до 14 років позбавлення волі екс-депутата Софіївської райради Олександра Тарана, який у червні 2010 року на очах дружини і 5-річного сина розстріляв 25-річного чоловіка з автомата.
Раніше Довгинцівський райсуд Кривого Рогу засудив його до 3 років ув'язнення і звільнив звинуваченого від відбування покарання на випробувальний термін 2 роки.