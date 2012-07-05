Депутату, який розстріляв селянина з автомата, дали 14 років

Обласний апеляційний суд Дніпропетровська виніс своє рішення напередодні, провадячи розгляд справи до глибокої ночі, повідомляє ТСН.

Конфлікт, який забрав життя 27-річного жителя села Новоподольське, мав місце у 2010 році. Охоронцю ставка, на який разом із родиною та друзями приїхав відпочити загиблий, не сподобалось, як селянин припаркував свою "Таврію", і він його побив та вигнав з пляжу. Проте не обмежився цим, а разом із депутатом-орендарем ставка наздогнали чоловіка вже у нього вдома, де й розстріляли із автомата.

У Довгінцевський районний суд справа софіївського "земельного барона" потрапила з кваліфікацією "навмисне вбивство". Прокуратура вимагала для нього 14 років ув'язнення. Але у вироку фігурувало перевищення норми необхідного самозахисту і, як наслідок, умовний термін 2 роки й амністія.

Обласна прокуратура та родина загиблого оскаржили вирок. Під час слухання апеляції підсудний та його захист наполягав, що діяв у стані афекту, через те, що беззбройний селянин загрожував його життю.

Суддівська колегія замість двох років умовно депутату-убивця дала 14 років ув'язнення. Його покарали за вбивство та незаконне зберігання зброї, та взяли під варту просто у залі суду.

На касацію у засудженого є місяць, рішення вищого спеціалізованого суду з громадянських та кримінальних справ буде остаточним.