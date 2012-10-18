У вишах готуватимуть експертів з харчової безпеки

02:43, 18 жовтня 2012
Суспільство
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В Україні розпочато процес реорганізації в державній системі контролю та нагляду за безпечністю та якістю харчових продуктів, який вимагає наявності висококваліфікованих фахівців в цій сфері.

У вишах готуватимуть експертів з харчової безпеки

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Враховуючи це Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, затверджених постановами КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 № 787.

До переліків напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою внесено новий напрям та спеціальність підготовки «технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

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Прийнята урядова постанова спрямована на забезпечення кваліфікованими фахівцями системи контролю якості харчових продуктів відповідно до вимог вітчизняного та міжнародного законодавства у цій сфері.

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