У вишах готуватимуть експертів з харчової безпеки

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Враховуючи це Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, затверджених постановами КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 № 787.

До переліків напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою внесено новий напрям та спеціальність підготовки «технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

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Прийнята урядова постанова спрямована на забезпечення кваліфікованими фахівцями системи контролю якості харчових продуктів відповідно до вимог вітчизняного та міжнародного законодавства у цій сфері.