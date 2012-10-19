Експерт: мігрантам вигідніше перебувати в Україні нелегально

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання круглого столу в Києві М.Гольбін сказав: «Навіть не про гроші йдеться, а про ту бюрократію, яка є на території України. Це скільки кабінетів треба обійти».

М.Гольбін нагадав, що, відповідно до офіційної інформації МВД, в Україні перебувають 300 тисяч мігрантів, тоді як неофіційно - 4-5 мільйонів. При цьому українців, які працюють за кордоном, налічується близько 7 мільйонів.

На переконання експерта, міграція позитивно позначається на українській економіці. Зокрема, відзначив він, у 2011 році українські мігранти переказали близько 6,5 млрд доларів в Україну. «Гроші, які вивозяться з України, трудовими мігрантами або нелегальними мігрантами, набагато менші. Тут Україна йде в плюс», - сказав експерт.

Крім того, М.Гольбін наголосив на потребі контролю міграційних процесів і легалізації мігрантів та їхнього працевлаштування в Україні. «Податки вони мають платити там, де працюють», - вважає він.

У свою чергу, лідер Українського руху проти нелегальної імміграції Ярослав Дунаєв висловив переконання, що про легалізацію міграційних процесів говорити поки що не можна, тому що «влада, як і раніше, складається з певної кількості корумпованих кланів», а громадяни України є беззахисними перед корупціонерами та діаспорами іммігрантів.

«Доки цей порядок не буде порушено, жодної легілазації, жодного зрушення законодавства не буде», - наголосив Я.Дунаєв.

На його думку, однією із негативних тенденцій після зміни влади в Україні є те, що статистика по «етнічній злочинності» стала закритою.

Крім того, Я.Дунаєв переконаний, що робочі місця в Україні, в першу чергу, повинні отримувати самі українці. «Жоден іноземець не має отримати робоче місце, якщо на нього претендує хтось із України», - вважає він.

Як зазначила начальник відділу міжнародних договорів Державної служби зайнятості України Марина Єгорова, завданням служби, у першу чергу, є захист інтересів ринку праці України. «Наш обов’язок – надати можливість громадянину України знайти робоче місце і надати можливість українському роботодавцю підібрати кваліфіковану робочу силу з числа українців», - сказала вона.

Водночас, відзначила М.Єгорова, кваліфікованого українця знайти вдається не завжди і роботодавцю, за можливості, надаються кандидатури на затребувані вакансії з числа іноземців.

Як наголосила головний спеціаліст Державної міграційної служби України Віра Олійник, говорити про легалізацію мігрантів можна буде лише після удосконалення усіх напрямків законодавства.

«Про яку можна говорити легалізацію, якщо у нас немає баз, документи паперові, картотеки паперові. В першу чергу, потрібно це все привести у відповідність», - наголосила вона.