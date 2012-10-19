Держстат: сільськогосподарське виробництво скоротилося на 4,6%

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах за цей період становив 7,8%, у домогосподарствах - 1,8%.

Для порівняння: за дев'ять місяців 2011 року до аналогічного періоду 2010 року сільськогосподарське виробництво в країні зросло на 13,7%.

Згідно з повідомленням Держстату, спад обсягів виробництва продукції рослинництва в січні - вересні 2012 року становив в річному вираженні 7,9%.

Станом на 30 вересня 2012 року сільгоспвиробники країни скоротили валовий збір урожаю зернових до 32,537 млн. тонн, що на 18,1% менше показника на аналогічну дату 2011 року. При цьому, врожай озимої та ярової пшениці скоротився на 29,4% до 16,397 млн. тонн.

Держстат також повідомляє, що за дев'ять місяців цього року зростання обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 2,5%, зокрема, в сільгосппідприємствах – 6,2%.

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень - вересень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 27%, зокрема продукції рослинництва - на 41%, продукції тваринництва - на 3%.

Довідка УНІАН. У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком на тлі доброго врожаю зернових збільшилися на 17,5%. При цьому зростання виробництва продукції рослинництва в 2011 році становило 28,2%, тваринництва — 2,5%.

За підсумками 2010 року обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2009 роком скоротилися на 1,5%.