У Тернополі у наркодилерів вилучили кокаїн на 6 мільйонів доларів

У Тернополі у наркодилерів вилучено 30 кг кокаїну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, наркотики було вилучено під час спецоперації з ліквідації каналу постачання кокаїну з країн Південної Америки в країни Євросоюзу та Україну.

За даними ГУБОЗ, вказаний канал був налагоджений учасниками транснаціонального злочинного угруповання, до складу якого входили громадяни України, Польщі та Еквадору.

Спецоперація одночасно проводилась на території України, Польщі та Еквадору. Затримано 6 учасників угруповання, з яких 4 громадянина Еквадору, 1 українець та 1 - Республіки Польща.

«В Тернополі у злочинців вилучено 30 кг кокаїну, орієнтовна вартість на «чорному ринку» складає близько 6 млн. доларів США», - йдеться в повідомленні.

Наразі Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене організованою групую в особливо великих розмірах).

На даний час правоохоронці трьох держав продовжують проводити слідчо-оперативні дії з метою встановлення всіх причетних до наркотрафіку, підкреслили в ГУБОЗ.