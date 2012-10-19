Україна сертифікувала новий вертоліт (фото)

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони з посиланням на директора Державного науково-випробувального центру Збройних сил України генерал-майора Юрія Тішкова.

«Нещодавно завершилися заключні сертифікаційні випробування вертольоту Мі-8МСБ. Машина успішно пройшла сертифікацію для серійного виробництва», – сказав він.

За словами Ю.Тішкова, випробування проходили в умовах високогір’я і високих температур у найспекотнішій точці СНД поблизу містечка Шаартуз у Таджикістані. Випробувальна бригада Центру у складі двох льотних екіпажів та наземного персоналу протягом трьох тижнів досліджувала граничні характеристики машини. Вертоліт перевантажували: він на одному двигуні працював протягом 30 хвилин на злітному режимі і набирав висоту 5000 метрів, робочу температуру двигуна доводили до 148 градусів при максимально можливих 150, гірські вертолітні майданчики облаштовували на висотах 2500, 3300 і 4200 метрів.

«Українські випробувачі працювали на майданчику Москвина в районі всесвітньо відомих семитисячників Паміру. Таким чином, ми продовжили випробування в умовах високогір’я, які розпочали у Криму на горі Роман-Кош висотою 1545 метрів на початку цього року», – повідомив Герой України, заслужений льотчик-випробувач СРСР Ю.Тішков.

За його словами, програма випробувань виконана повністю. Завдяки унікальним двигунам Запорізького ВАТ “Мотор Січ” машина вкотре “здивувала” своїми льотно-технічними характеристиками – деякі з них навіть кращі, ніж у більш потужного вертольоту Мі-8МТ, сказав Ю.Тішков. Зокрема, була досягнута 20-відсоткова економія палива у порівнянні з базовим вертольотом, Мі-8МТ набрав висоту динамічної стелі 6300 метрів.

А під час проведення цьогорічного міжнародного авіасалону “Авіасвіт-XXI” під Києвом на Мі-8МСБ був вставлений новий світовий рекорд для цього типу вертольотів з набору висоти – 8200 метрів, підкреслив він.

Наразі Мі-8МСБ у Запоріжжі готується до показових польотів в Об’єднаних Арабських Еміратах.