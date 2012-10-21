У центрі Львова кілька тисяч людей молилися за чесні вибори (фото)

У молебні взяли участь священики різних конфесій, представники львівських осередків політичних партій і громадських організацій, мер Львова Андрій Садовий, депутати міськради, кандидати у народні депутати України і звичайні жителі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у спільній молитві за проведення чесних виборів взяло участь близько 4,5 тис осіб, які зібралися на площі без партійної символіки, дехто з присутніх з молитовниками та образами.

«Подія, яка наближається – не вимагає від нас нічого більше, як мудрості. Людина, яка не має гніву, – на порозі до того, аби збудувати міцну споруду, яка називається нашою Українською державою. Правда, за кожним з нас відповідальність. Той чиновник, за якого ми будемо голосувати, має мати надзвичайну відповідальність у своєму серці. Я би хотів, аби кожен з нас поставив собі завдання голосувати не за того, хто солодить душу обіцянками, а за того, хто каже – буде нелегко, але ми будемо стояти в обороні правди. Нині так мало чесності, відповідальності. Ми стали такими, що вічно чогось потребуємо, і цим кандидати користають. Ми на вибори маємо йти з тим наміром, що від нас залежить багато. Зробіть гідний крок в майбутнє», - зазначив у своєму виступі настоятель храму Преображення Господнього Ярослав Чухній.

Своєю чергою А.Садовий висловив переконання, що усі львів’яни повинні взяти участь у голосуванні на парламентських виборах і тим самим показати приклад усій Україні.

«Кожен з нас має свій християнський і людський обов’язок – прийти на вибори і проголосувати. Я не закликаю голосувати за ту чи іншу партію, за того чи іншого кандидата. Нема досконалих партій, кандидатів. Але я переконаний, що кожен львів’янин буде голосувати за ті політичні сили, які стоять за демократію в нашій державі. Місто Львів – це місто, яке береже наші цінності - духовні, патріотичні. Кожен повинен зробити свій вибір. Ми повинні показати усій Україні, що ми єдині, що ми разом, і жодна сила не зможе нас здолати. Львів – це твердиня українських цінностей. Кожен має прийти проголосувати і показати приклад», - зазначив міський голова.

Після завершення спільної екуменічної молитви присутні на площі ще довго не розходилися й ділились думками щодо виборів, які відбудуться 28 жовтня. Учасників молитви фотографували десятки іноземних туристів.