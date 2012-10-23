Солдат прослужив 10 днів і кинувся у вікно

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Південного регіону України Павло Аксьонов.

За його словами, однією з можливих причин загибелі молодого солдата військової частини A-0224 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади, яка розташована в миколаївському мікрорайоні Coляні, стало те, що його викрили у крадіжці у товариша по службі.

Як відзначив П.Аксьонов, ймовірно 19-річного солдата викрили у крадіжці мобільного телефону його товариші по службі. Можливо, телефон він не вкрав, а просто узяв подзвонити. Не йшлося ні про зброю, ні про гроші, а про якусь дрібницю з особистих речей.

За словами П.Аксьонова, коли про це стало відомо, хлопець, очевидно, почав сильно переживати. Незабаром він опинився біля вікна третього поверху будівлі казарми у своєму підрозділі і впав вниз, одержавши травми, не сумісні із життям. Солдата було доставлено до Миколаївського військового госпіталю, там він помер.

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«Можу лише припустити, що психологічно він не витримав того, що про його провину дізналися товариші по службі. Він тільки жити починав, і таку дурість зробив. Лише 10 днів тому його було призвано до частини з Дніпропетровської області», – сказав П.Аксьонов.

Перевірку у справі веде прокуратура Південного регіону з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері.

Як відзначають у прес-службі прокуратури, фактів дідівщини у частині не фіксувалося.