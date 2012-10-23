Обмудсмен радить писати про відео великими літерами

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформаційної політики та аналітичної діяльності Секретаріату Уповноваженого з прав людини.

Згідно з повідомленням, омбудсмен рекомендує внести зміни до пункту 1.5. Порядку здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях із використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів 28 жовтня, затвердженого постановою ЦВК від 13 вересня № 892.

Зокрема, викласти текст інформаційної таблички форматом А4 у такій редакції «У приміщенні ведеться відеоспостереження. У КАБІНЦІ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕ ВЕДЕТЬСЯ» (великими літерами). Про результати Уповноважений просить поінформувати її до 24 жовтня цього року.

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Раніше представники Всеукраїнської громадської організації «Альянс «Майдан» за результатами електорального моніторингу виборчого процесу висловили стурбованість щодо забезпечення гарантій таємного волевиявлення громадян у зв’язку з відеоспостереженням на виборчих дільницях. Зокрема, ГО «Альянс «Майдан» звернув увагу на занепокоєння виборців через проведення відеофіксації, що в результаті, на їхню думку, може призвести до зниження явки громадян під час виборів.