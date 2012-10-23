Бізнесмен «замовив» конкурента і зажадав доказів - убивство імітувала міліція

Як повідомили УНІАН в cекторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, місцеві оперативники отримали оперативну інформацію, що один з місцевих приватних підприємців хоче усунути свого конкурента по бізнесу за допомогою послуг найманого вбивці. Було встановлено, що кілеру, який би згодився скоїти вбивство, було обіцяно в якості авансу 4 тис грн, а після виконання роботи замовник мав виплатити ще 15 тис грн.

Працівники міліції розробили спеціальну операцію, яка мала на меті зберегти життя бізнесмена та затримати зловмисника. Під час підготовки правоохоронці дізналися, що замовник вбивства вимагає від виконавця надання йому певного ряду доказів та гарантій того, що конкурент – мертвий, а саме фото вбитого та його документи. Ретельно підготувавшись, оперативники розпочали вести зі зловмисником свою гру, яку останній прийняв. Працівники міліції провели імітацію викрадення жертви, після чого замовнику було передано фото з начебто вбитим підприємцем. Чоловік був задоволений роботою кілера та надав йому ще 5 тис грн, а решту грошей пообіцяв заплатити лише після того, як побачить тіло конкурента та місце його захоронення.

При передачі решти грошей підприємця-замовника було затримано «на гарячому». При обшуку автомобіля затриманого, працівники міліції виявили фото з зображенням імітованого трупа та пістолет марки ТТ з набоями. Зловмисника було доставлено до Канівського райвідділу міліції для дачі пояснень.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), яке карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Триває слідство.