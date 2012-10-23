Четверта частина українців досі мають холодні батареї

В Україні станом на 23 жовтня підключено до теплопостачання 75,5% житлових будинків, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними обласних державних адміністрацій, в країні запущено в роботу 87% котельних, підключено до теплопостачання 89% дитячих і 88% навчальних закладів, а також більш як 86% медичних установ. За минулу добу введено в роботу 774 котельних, до теплопостачання підключено 1805 житлових будинків і 1838 об'єктів соціальної сфери.

Зокрема, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Рівненській, Сумській і Чернігівській областях включено в роботу усі 100% котельних, тепло одержують усі 100% житлових будинків і об'єктів соціальної сфери.

При цьому показники підключення до тепла на рівні 98-100% мають Вінницька, Житомирська, Полтавська, Тернопільська, Харківська області, а також Київ (не підключені 2 котельні, 111 житлових будинків і 4 лікарні).

Крім того, всі об'єкти соціальної сфери обігріваються в Івано-Франківській, Київській, Львівській (за винятком 32 навчальних закладів) і Хмельницькій (за винятком 1 дошкільної установи і 1 школи) областях.

Через теплу погоду поки не починався обігрів на півдні України - у Запорізькій, Одеській, Херсонській областях, а також в АР Крим і Севастополі. Проте системи заповнені теплоносієм і готові до подачі тепла у будь-який момент, повідомили в Мінрегіоні.

Як повідомляв УНІАН, на 22 жовтня в Україні підключено до теплопостачання 74,2% житлових будинків, запущені в роботу 83,9% котельних, підключені до теплопостачання 85% дитячих і навчальних закладів, а також більш як 80% медичних установ.