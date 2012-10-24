Бродський порахував зарплати у конвертах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський.

За словами чиновника, кількість працівників, які працюють без легального оформлення, становить 5 млн. осіб. «П'ять мільйонів громадян одержують 145 мільярдів гривень у конвертах», - сказав М.Бродський і додав, що це і є значний ресурс для підвищень доходів пенсійного фонду і відрахувань до місцевих бюджетів.

Крім того, за словами М.Бродського, близько 25% оформлених офіційно працівників одержують мінімальну зарплату. «У нас 14 мільйонів пенсіонерів, 1,5 мільйона приватних підприємців і 12 мільйонів найнятих працівників. З цих 12 мільйонів 25% оформлені на мінімальну зарплату, а решту знову ж одержують у конвертах», - сказав М. Бродський.

Він наголосив, що вирішити ситуацію покликаний новий закон про зайнятість населення, який набуде чинності з 1 січня 2013 року. Основне завдання документа – вивести відносини найнятих працівників і їх працедавців у законодавчу площину, а також стимулювати роботодавців на створення нових робочих місць.

Нагадаємо, на початку липня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив, що виведення заробітних плат і робочих місць з тіні дасть змогу підвищити виплати українським пенсіонерам більш ніж на 300 грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку року станом на середину вересня Держподатслужба легалізувала трудові відносини більш як 60 тисяч найнятих робітників з працедавцями, внаслідок чого бюджет одержав додатково 11 млн. грн податку на доходи фізичних осіб.