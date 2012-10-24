Розпочне роботу V Всеукраїнська конференція з міжнародною участю „Молочний бізнес – 2012»

1 листопада 2012 року відбудеться V Всеукраїнська конференція з міжнародною участю „Молочний бізнес – 2012». Захід проводять Спілка молокопереробних підприємств України та Інфагро. Сесії присвячені загальним питанням та проблемам галузі в Україні та cвіті.

Делегатами конференції є представники провідних компаній та добре відомі фахівці молочного сектору.

Теми сесій: ситуація на внутрішньому і зовнішньому ринках молока, попередні підсумки року, проблеми та шляхи їх вирішення, першочергові та довгострокові заходи для стабілізації та розвитку вітчизняного молочного бізнесу, зміни у законодавстві.

Серед доповідачів – ключові особи молочної галузі з України, Російської Федерації, Республіки, Білорусь, Королівства Нідерландів та Німеччини.

Місце проведення: Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15, павільйон №3, конференц-зал №13, Київ

Початок: 1 листопада о 9-00 ранку

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