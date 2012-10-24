Справу «дніпропетровських терористів» направили до Вищого спецсуду
Служба безпеки України завершила розслідування кримінальної справи «дніпропетровських терористів» та направила її до Вищого спеціального суду України, який має визначити суд, де розглядатиметься ця справа.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську повідомив заступник генерального прокурора України Віктор Войцишин.
«Розслідування справи завершено та передано до Вищого спецсуду», - сказав В.Войцишин.
Присутній на брифінгу керівник оперативно-слідчої групи СБУ Олег Животов висловив сподівання, що справа «дніпропетровських терористів» розглядатиметься у Дніпропетровській області.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська сталися чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 людина, в тому числі 10 дітей. За інформацією правоохоронців, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені в бетонні урни
За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб»).
1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.
В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.