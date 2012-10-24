Справу «дніпропетровських терористів» направили до Вищого спецсуду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську повідомив заступник генерального прокурора України Віктор Войцишин.

«Розслідування справи завершено та передано до Вищого спецсуду», - сказав В.Войцишин.

Присутній на брифінгу керівник оперативно-слідчої групи СБУ Олег Животов висловив сподівання, що справа «дніпропетровських терористів» розглядатиметься у Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська сталися чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 людина, в тому числі 10 дітей. За інформацією правоохоронців, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені в бетонні урни

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб»).

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.