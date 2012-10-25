Мінкульт створив комісію, щоб дізнатися, що ще лишилося в НХМУ

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Таке рішення прийнято з метою перевірки фактів, викладених у зверненні народного депутата України від 22.10.2012 р. № 083 до Мінкультури, з метою контролю за станом зберігання та переміщення музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються у фондах Національного художнього музею, а також з урахуванням звернень працівників Музею та відповідно до Інструкції з обліку та зберігання музейних цінностей», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що до складу комісії увійшли представники Міністерства культури та головні зберігачі фондів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького і Національного музею Тараса Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2012 року з посади директора Національного художнього музею України був звільнений Анатолій Мельник, який раніше заявив, що з Будинку уряду зникли картини відомого українського художника Миколи Глущенка: «У риболовецькому колгоспі», «Вітрила на морі», «Дніпровська далечінь», «Село біля річки». Перші дві картини зникли, ще дві, які залишилися висіти в Кабінеті Міністрів, працівники музею назвали фальшивкою. Страхова оцінка оригіналів становить 560 тисяч 700 гривень і 600 тисяч 700 гривень, відповідно.

6 квітня Міністерство культури повідомило, що звільнило А.Мельника з посади гендиректора Національного художнього музею за невиконання музеєм основних планових показників діяльності.