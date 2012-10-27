Експерти підбили підсумки медіа-моніторингу

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев, підбиваючи попередні підсумки моніторингу висвітлення у ЗМІ цьогорічної виборчої кампанії, який проводився з 3 липня по 21 жовтня.

Таку свою думку О.Чекмишев пояснив тим, що більшість телевізійних мас-медіа не приділили належної уваги виборчій тематиці у своїх інформаційних та підсумкових програмах.

Як вважає експерт, висвітлення виборів відбувалося не в атмосфері дебатів і змагань програм, а на тлі домінування партії влади над опозицією.

За даними моніторингу, на 9 загальнонаціональних телеканалах влади у 20 разів більше опозиції за позитивною тональністю, у 1,34 рази – за нейтральною.

При цьому понад дві третини агітації за Партію регіонів було забезпечено за рахунок інформаційних приводів (найбільше - на телебаченні, менше - у пресі та найменше - в Інтернеті), створених за участю вищих посадових осіб держави та місцевої влади, а їхня діяльність висвітлювалася не критично (з точки зору наслідків каденції, що закінчується), а переважно позитивно.

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За результатами моніторингу експерти зробили висновок, що ЗМІ та журналісти при висвітленні виборчої кампанії перебували під тиском редакційної політики власників, переважно лояльних до партії влади, а також чинилися спроби внести реакційні зміни до законодавства. Внаслідок цього виборчих новин було недостатньо від загального контенту, виборці були недостатньо поінформовані, щоб голосувати свідомо, а самі медіа не забезпечили рівного доступу політичних суб’єктів.

У регіональних ЗМІ лише в Івано-Франківській області спостерігався відносний баланс між Партією регіонів і ВО «Свобода».

Решта областей поділилися на такі, де представлення Партії регіонів було домінуючим і некритичним (Запорізька, Миколаївська, Житомирська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська області); домінуючим, але й мінімально критичним (Волинська, Рівненська, Черкаська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Херсонська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Харківська); з перевагою Партії регіонів, але відчутно критичним (Крим, Одеська, Вінницька); із перевагою самовисуванців (Сумська та Чернігівська); переважно критична до Партії регіонів – Закарпатська область.

Моніторинг якісного інформування та рівного доступу реалізується асоціацією «Спільний простір» та комітетом «Рівність можливостей» за підтримки спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі».