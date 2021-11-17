Водночас понад половина респондентів підтримує примусову вакцинацію вчителів, медиків і державних службовців.

Майже три чверті опитаних українців (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень для невакцинованих, 26% дотримуються протилежної думки.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг", передані УНІАН.

Згідно з його результатами, 46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення), 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% – не готові. За останній місяць зросла кількість тих, хто зробив щеплення (з 36 до 46%). Відносно більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів.

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55% респондентів підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% - проти цього. Заборону відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікату або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, натомість не підтримують – 65%.

Загалом обов’язкову вакцинацію представників певних сфер, а також перебування у громадських місцях лише з COVID-сертифікатом або тестом більше підтримують старші опитані, мешканці Києва і центру України, а також ті, хто мають щеплення або лояльні до вакцинації.

Дві третини респондентів (61%) вірять в те, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу, а 37% – не вірять. Найбільше тих, хто оптимістично оцінює можливості нашої держави щодо розробки вакцини, серед найстарших.

40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на COVID-19. Натомість кожен п’ятий (21%) звинувачує у погіршенні епідемічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я, президента і уряд вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%. У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу.

***Опитування проводилось 10-13 листопада серед 2,5 тис. людей віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

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Автор: Дмитро Хилюк