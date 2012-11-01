Кабмін збільшить премії у внутрішніх військах

Розпорядження, зокрема, стосується збільшення розміру мінімального грошового забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, документ має на меті збільшення мінімальних розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям внутрішніх військ МВС та забезпечення сплати Єдиного соціального внеску. Підвищення розмірів грошового забезпечення буде здійснюватись шляхом підвищення щомісячних розмірів преміювання, зазначається в повідомленні.

Для цього проектом розпорядження передбачається здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду в сумі 19,2 млн грн, що передбачені Міністерству внутрішніх справ у 2012 році, між окремими бюджетними програмами.

"Фахівці запевняють, що такий перерозподіл асигнувань не призведе до зменшення рівня оплати праці осіб, утримання яких здійснюється за іншими бюджетними програмами, та буде проведений виключно у межах кошторисних призначень на оплату праці на 2012 рік", - запевнили в МВС.