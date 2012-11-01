Тігіпко думає, що через 8 років не буде інтернатів для дітей-сиріт

Про це УНІАН заявив віце-прем'єр-міністр – міністр соціального розвитку Сергій Тігіпко.

«До 2020 року у нас не буде дітей в інтернатах. При цьому ми не допустимо ніякої кампанійщини в цій сфері», - сказав С.Тігіпко

Він пояснив, що згідно із затвердженою Президентом стратегії переходу до сімейних форм виховання дітей, в Україні буде впроваджена інфраструктура для розвитку дитячих будинків сімейного типу, де кількість вихованців не перевищуватиме 10 чоловік, а також система роботи соціальних дільничних, чиїм завданням буде робота з батьками і профілактика соціального сирітства.

«Сьогодні перебування дитини в інтернаті «коштує» державі близько 5 тисяч гривень на місяць. Наше завдання переспрямувати ці кошти в сім'ї, де через різні обставини діти не одержують належного харчування, освіти тощо. Контролювати ефективність використання коштів будуть соціальні дільничні», - сказав віце-прем'єр.

Він також сказав, що держава і надалі дотримуватиметься принципу «гроші ходять за дитиною». При цьому обсяг соціальних виплат дітям-сиротам до кінця 2012 року становитиме 382 млн. грн.

С.Тігіпко відзначив, що в Україні, крім двох областей, працює вже 10 тисяч соціальних працівників і найближчим часом буде найнято ще 2 тисячі. За словами віце-прем'єра, на постійному соціальному контролі дільничних перебуває 70 тисяч неблагополучних сімей.

Як повідомляв УНІАН, у червні Кабінет міністрів збільшив допомогу на дітей-сиріт. Соцдопомога на дитину-сироту виплачується в таких розмірах: 1822 грн на дитину до 6 років і 2268 грн — на дитину старше 6 років.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в Україні налічується майже 96 тис. сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже 80% мають живих батьків, яких позбавили батьківських прав.

В інтернатах виховується 24 тис. дітей-сиріт.