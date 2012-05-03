У 90% дітей-сиріт з інтернатів є живі батьки

Про це повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України».

На переконання керівника програми «Сирітству - ні!» фонду «Розвиток України» Дар'ї Касьянової, дитина, насамперед, має виховуватися у рідній біологічній сім'ї.

«Саме тому ми працюємо над впровадженням моделі раннього виявлення сімейного неблагополуччя та допомоги сім'ям «групи ризику». Зокрема, в Донецьку діє пілотна програма. Впроваджуємо таку «систему тривоги» у Дніпропетровській області. Але, якщо обставини склалися так, що дитина опинилася в установі, ми повинні знайти їй не просто сім'ю, а найкращих маму і тата. Тих, які готові морально і не відмовляться згодом від неї», - наголосила Д.Касьянова.

У фонді також повідомили, що Всеукраїнський проект національного усиновлення «Сирітству - ні!» та Всеукраїнський альянс «Україна без сиріт» вирішили консолідувати зусилля з метою подолання проблеми сирітства в Україні. У рамках співпраці відбуватиметься навчання прийомних батьків, опікунів, усиновителів. Найкращі українські та міжнародні експерти і тренери навчатимуть прийомних батьків та соціальних працівників новим методам роботи з дітьми. Спільні зусилля, підкреслили у "Розвитку України", будуть також спрямовані на роботу з біологічними батьками, із так званими кризовими сім'ями або сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Президент Альянсу «Україна без сиріт» Руслан Малюта наголосив, що понад 27 тисяч дітей в Україні потребують усиновлення.

«Переважна більшість з них – це діти старшого віку і діти з особливими потребами. Я дуже радий, що існує портал «Сирітству - ні!», завдяки якому потенційні батьки можуть побачити дітей, які потребують сім'ї. Учасники Альянсу “Україна без сиріт” докладають максимум зусиль, щоб знайти добрих батьків, підготувати їх до цього важливого кроку, а також підтримати після влаштування дитини в сім'ю», - сказав Р.Малюта.

У фонді Р.Ахметова повідомили, що з метою актуалізації проблеми і донесення ідеї «всі діти – це наші діти» до кінця року буде проведено низку заходів, зокрема, футбольні матчі на підтримку порталу «Сирітству - ні!» та фінальні ігри кубка «Україна без сиріт», які відбудуться 5 травня на Майдані Незалежності у Києві.

Саме для цієї події, підкреслили у фонді, на головній площі країни буде встановлено поле для міні-футболу. Юних гравців прийдуть підтримати зірки українського шоу-бізнесу, відомі спортсмени, представники футбольних клубів «Динамо» і «Шахтар», представники влади, а також кращий футбольний фрістайлер України Олексій Жураховський.

Проведення спортивного свята на такому рівні, переконані у фонді Ахметова, має привернути увагу суспільства до проблем сирітства та донести ідею, що Україна повинна стати країною без сиріт.