Київрада відмовилась перейменовувати станцію метро «Іподром»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення підтримали лише 12 із 108 депутатів.

Документ був підготовлений у зв’язку зі зверненням Товариства української мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Автори звернення зазначали, що іподром не настільки визначний об’єкт у Києві, щоб дати ім’я станції метрополітену. Однак, на переконання Товариства української мови, часто назви утворюють за принципом, що допомагає орієнтуватися, тому воно пропонувало назвати нову станцію метро «Одеська».

Обговорюючи цей проект рішення, депутати нагадали, що назви станціям також дають з огляду на історичні події чи назви місцевості, а оскільки раніше ця місцевість називалась Феофанія, можна присвоїти відповідну назву станції метрополітену.

Як зазначила секретар Київради Галина Герега, для прийняття такого рішення необхідно підготувати відповідний проект рішення.

Як повідомляв УНІАН, станцію метро «Іподром» відкрили 25 жовтня поточного року.