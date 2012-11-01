Чотирьом пасажирам поїзду Київ-Севастополь надали меддопомогу

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації, який перебував на місці події, Андрій Запорожченко.

Начальник управління охорони здоров'я Запорізької ОДА також запевнив, що з 12 дітей, які перебували у вагоні, що ліг на бік, за меддопомогою не звертався ніхто.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 листопада о 4.45 в Запорізькій області в 1 к. від залізничної станції «Запоріжжя-1» зійшли з рейок 4 вагони пасажирського поїзду «Київ-Севастополь», один із яких «ліг» на бік.

За інформацією голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка, в результаті того, що сталося, ніхто не загинув і не одержав травм, що вимагають госпіталізації. Пасажирів цього поїзду сьогодні вранці відправили до Криму.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».

Ведеться слідство, яким перевіряються 3 версії події: людський чинник (тобто правильність дій персоналу станції під час управлінням рухом по залізниці), стан залізничного полотна і технічний стан вагонів.