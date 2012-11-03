Ахметов випередив за багатством російських мільярдерів

08:16, 03 листопада 2012
Суспільство
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Найбагатшим підприємцем на території колишнього СРСР є громадянин України Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов та його мама Някія Ахметова в день виборів. Донецьк, 28 жовтня

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В оприлюдненому 2 листопада агентством Bloomberg списку найбагатших людей світу він посідає 35 місце. Його статок оцінюється в більш ніж 19 мільярдів доларів.

На 40-му місці росіянин Віктор Вексельберг - більше 17,5 мільярдів доларів, зауважує Радіо Свобода.

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