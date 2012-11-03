Ахметов випередив за багатством російських мільярдерів
08:16, 03 листопада 2012Суспільство
2447 0
Найбагатшим підприємцем на території колишнього СРСР є громадянин України Ринат Ахметов.
Ринат Ахметов та його мама Някія Ахметова в день виборів. Донецьк, 28 жовтня
На цю тему: Статки 20 найбагатших учасників виборів до ВР - $7,7 мільярда
В оприлюдненому 2 листопада агентством Bloomberg списку найбагатших людей світу він посідає 35 місце. Його статок оцінюється в більш ніж 19 мільярдів доларів.
На 40-му місці росіянин Віктор Вексельберг - більше 17,5 мільярдів доларів, зауважує Радіо Свобода.
На цю тему: Мільйонери в Україні ростуть як «на дріжджах»
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter