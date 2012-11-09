П'яний помилився будинком і вчинив стрілянину

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Близько опівночі надійшло повідомлення від мешканців гуртожитку, розташованого по вулиці Тарногородського, що на п’ятому поверсі невідомий чоловік влаштував стрілянину зі зброї.

Прибувши на місце події слідчо-оперативна група міліції побачила на сходинках між четвертим та п’ятим поверхами, що двоє мешканців гуртожитку тримали п’яного чоловіка, а неподалік від них лежав пістолет. Порушник нецензурно лаявся та чинив опір працівникам міліції, які намагалися його вгамувати та доставити у райвідділ.

В цей же час лікарі швидкої допомоги надавали першу медичну допомогу 24-річній мешканці гуртожитку. Дівчина, до кімнати якої увірвався незнайомець, отримала вогнепальне поранення скроневої ділянки голови. Щоб дістати кулю, потерпілу негайно було доставлено до нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні.

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Затриманим виявився 37-річний житель смт Піщанка. Попередньо встановлено, що чоловік приїхав у Вінницю до свого товариша, з яким святкували довгоочікувану зустріч. Коли у друзів закінчилось спиртне, гість вирішив сходити у найближчий магазин ще за однією пляшкою. Повертаючись додому до товариша, він переплутав будинки та зайшов у сімейний гуртожиток. Там чоловік заблукав, та розлютившись, розпочав стрілянину.

Вилучений з місця події спецзасіб є зареєстрованим пристроєм для відстрілу гумових куль, на який порушник має необхідний дозвіл.

Зараз затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Затриманому загрожує покарання від трьох до семи років ув’язнення.