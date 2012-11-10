Спортсменам, які потерпають від корупції, дадуть спеціальний телефон

Про це під час прес-конференції повідомив голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

"Ситуація, яка склалася в легкій атлетиці, дуже неприємна, тому, аби надалі уникати таких складнощів, Державна Служба вирішила створити «Телефон довіри». Тепер будь-хто зможе звернутись до першого заступника Сергія Глущенка зі своєю проблемою і ми намагатимемось усунути її", – зазначив Р.Сафіуллін.

З метою забезпечення оперативного реагування на проблемні питання спортивного життя, зокрема, при неправомірному витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна в цілях, не передбачених законодавством, спортсмени, тренери, фахівці, функціонери та інші суб'єкти у сфері фізичної культури та спорту мають можливість не просто залишити своє повідомлення, а безпосередньо, напряму зателефонувати до Першого заступника Голови Державної служби молоді та спорту С.Глущенка. Щопонеділка з 11 до 12 години дзвонити можна буде за телефоном (044) 289-16-50.

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В Службі вважають, що очищення українського спорту від корупції та удосконалення системи державного управління у спорті потребує ефективної взаємодії органів центральної виконавчої влади зі спортсменами, тренерами, фахівцями, функціонерами та іншими суб'єктами у сфері фізичної культури та спорту.

Саме на розв'язання таких проблем у Державній службі молоді та спорту і була створена концепція запуску "Телефону довіри", ключовим завданням якої є фіксація повідомлень про порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів об'єктами та суб'єктами, що підконтрольні Державній службі молоді та спорту.