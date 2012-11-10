СБУ спіймала хакера, який збував на ринку програми для зламу мереж Wi-Fi

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-підрозділі відомства.

Як уточнили в УСБУ, зловмисник реалізовував диски з програмами для злому паролів і несанкціонованого підключення до закритих Wi-Fi мереж. Торгівця затримали на місці злочину - при продажу чергового диска зі шкідливим програмним забезпеченням.

При обшуку торгового павільйону оперативники виявили і вилучили майже 600 підготовлених до збуту дисків із таким самим програмним забезпеченням.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних або технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.