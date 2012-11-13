Дитячий фонд ООН пропагує в Україні сімейні цінності

Як наголошується у переданому агентству УНІАН прес-релізі організації, у рамках цієї соціальної кампанії буде розміщено серію сіті-лайтів та біл-бордів у різних областях України, а також буде виготовлено відеоролик. «Ця кампанія є частиною нашої адвокації задля реалізації ефективної політики та підтримки послуг для сімей, а також попередження вилучення дітей від їхніх батьків», - наголошують в ЮНІСЕФ.

На сьогодні більше 94 тис. дітей в Україні виховуються у закладах інтернатного типу.

«На жаль, занадто багато дітей живе окремо від своїх біологічних родин. Необхідно забезпечити надання більш ефективних соціальних послуг для всіх сімей, з метою запобігання відокремлення дітей від родини, а також надання дітям своєчасного захисту в ситуаціях, які є для них загрозливими», – наголосила керівник програми «Захист дітей» ЮНІСЕФ України Габріель Акімова.