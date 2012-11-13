Київхліб пояснив причини подорожчання, а влада погрожує штрафами

Вчора "Київхліб", який займає більше половини київського ринку хліба, підняв роздрібні ціни на "Український столичний подовий" до 4,68 грн (+17%) і "Батон нарізний київський" до 3,84 грн (+9,7%).

Про це повідомили в самій компанії.

Соціальні сорти хліба - батон "Нива", хліб "Український домашній", "Богдановський", "Пшеничний традиційний", "Печерський" та "Арнаут" - залишилися в колишній ціні, повідомляє Комерсант-Україна.

У "Київхлібі" посилаються на зростання витрат. Наприклад, природний газ для компанії в цьому році подорожчав на 52,4%, електроенергія - на 25,2%, транспортні витрати підвищилися на 32,5%. "Ми прагнемо не допустити соціальних вибухів серед працівників компанії, у яких заробітна плата нижча за середню по Києву", - відзначає виробник.

Експерти кажуть, що "Київхліб" не підвищував ціни вже більше двох років, а його ціни на соціальні сорти хліба зараз нижчі за відповідні ціни в Харкові, Донецьку чи Луганську. Тому у "Київхліба" просто не було іншого виходу.

Однак у КМДА заявили, що не бачать економічних підстав для підвищення цін "Київхлібом" не тільки на соціальні сорти, але і на інші види хліба. Чиновники загрожують підприємству зверненням до Антимонопольного комітету та фінансової перевіркою, бо, за їхніми словами, вони роблять все можливе, щоб підтримати "Київхліб": нещодавно, нібито, досягли домовленостей з Аграрним фондом на постачання компанії борошна за цінами, нижчими за ринкові.

Держуповноважений Антимонопольного комітету Михайло Русинський заявив, що прем'єр-міністр вже дав доручення комітету розібратися в ситуації і, якщо АМКУ знайде зловживання, "Київхліб" можуть оштрафувати на 10% від обсягу виручки за минулий рік.