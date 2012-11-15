20–річчя від дня створення Служби Розшуку Товариства Червоного Хреста України

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України з нагоди відзначення 20-річчя від дня створення служби розшуку Товариства запрошує представників засобів масової інформації усіх форм власності взяти участь в прес-конференції та урочистій зустрічі під гаслом: «Розшукуйте рідних та близьких – 20 років створення служби розшуку».

Мета цих заходів – проведення спільної акції з державними та громадськими організаціями для того, щоб привернути увагу до актуальних проблем розшуку, а також обговорення можливостей міжнародного співробітництва для посилення результативності цієї роботи в Україні.

Планується показати досвід партнерства між Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Українським Червоним Хрестом, співробітництво зі службами розшуку національних Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця інших країн та досягнення в роботі.

У виступах запрошені висвітлюватимуть: про Міжнародне гуманітарне право: від права – до дій. Захист жертв воєн…; про досвід співробітництва з Товариством Червоного Хреста України в сфері допомоги громадянам у розшуку та відновленні родинних зв’язків; про використання та захист червонохресної символіки тощо.

До участі в заходах запрошені: представники Адміністрації Президента України, Уряду України, міністерств, департаментів та комітетів з гуманітарної політики, державних та історичних архівів України, державних служб і комісій, посольств Польщі та Німеччини в Україні, представництв міжнародних громадських організацій в Україні та керівників регіональних представництв Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Погодилися взяти участь в заходах й члени деяких родин, яким служба розшуку Товариства допомогла у відновленні родинних зв’язків та їх возз’єднанню.

Прес-конференція та урочиста зустріч відбудеться 21 листопада 2012 року в приміщенні Великої конференц-зали НАНУ за адресою: 01030, м.Київ, вул.Володимирська, 55 (3 поверх), Початок – об 11 - 00.

Акредитація представників ЗМІ: по тел. 279-44-09 та в день проведення з 10-00год.