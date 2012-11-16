Інвалід у сварці завдав смертельного поранення своїй знайомій

Як повідомляє Відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, у власній квартирі в м. Костянтиновка з проникаючою колото-різаною раною грудної клітки був виявлений труп 41-річної жінки.

Наряд патрульної служби оперативно затримав 50-річного інваліда 2-ї групи, який, перебуваючи у квартирі своєї знайомої, під час сварки завдав їй поранень, від яких вона померла на місці.

Ведеться слідство.