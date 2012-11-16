Інвалід у сварці завдав смертельного поранення своїй знайомій
03:08, 16 листопада 2012Суспільство
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У м. Костянтиновка Донецької області затримано 50-річного чоловіка, який під час сварки завдав смертельних поранень своїй знайомій.
Як повідомляє Відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, у власній квартирі в м. Костянтиновка з проникаючою колото-різаною раною грудної клітки був виявлений труп 41-річної жінки.
Наряд патрульної служби оперативно затримав 50-річного інваліда 2-ї групи, який, перебуваючи у квартирі своєї знайомої, під час сварки завдав їй поранень, від яких вона померла на місці.
Ведеться слідство.
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