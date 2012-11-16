Банкіри попереджають, що тиск від НБУ може завести валютний ринок у тінь

«Безпідставно звинувачувати банки у погіршенні ситуації на валютному ринку, в умовах, коли є об’єктивні причини додаткового тиску на курс національної грошової одиниці. Так, за 9 міс. п.р. від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі збільшилось на 62,5% порівняно з відповідним періодом 2011 року», - йдеться у повідомленні УКБС.

«Використання подібних адміністративних заходів лише погіршить ситуацію, підштовхуючи девальвацію гривні, активізуючи спекулятивні процеси на «чорному» ринку валюти та підвищуючи недовіру з боку вкладників, валюту яких банки будуть змушені продавати під страхом штрафних санкцій та обмежень діяльності», - зазначає Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер.

В УКБС також наголошують, що «недоцільно розглядати банки як основний чинник формування попиту на валюту».

«Проблема полягає у іншому - у збереженні високих девальваційних ризиків населення та низькій довірі до національної грошової одиниці, про що свідчать наступні дані. Так, на кінець вересня 2012 р. валютні депозити населення в загальному обсязі депозитів складали майже 50%. При цьому, темп приросту доларових депозитів майже вдвічі перевищив приріст гривневих», - заявляють банкіри.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті. Крім того, НБУ надається право тимчасове змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.